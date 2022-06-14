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"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области 14 июня из-за грозы. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр.
Как отмечает источник, "желтая" степень означает потенциальную опасность погоды, передает "Радио 1".
Предупреждение действует в российской столице с 16 часов дня до полуночи, в Московской области – с 12.00 до полуночи, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Согласно приведенным данным, воздух в Москве до 25 градусов тепла. В некоторых странах СНГ уже убирают урожай первых бахчевых, передает телеканал МИР24.
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