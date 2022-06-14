Непогода ожидается и в области

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области 14 июня из-за грозы. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр.

Как отмечает источник, "желтая" степень означает потенциальную опасность погоды, передает "Радио 1".

Предупреждение действует в российской столице с 16 часов дня до полуночи, в Московской области – с 12.00 до полуночи, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, воздух в Москве до 25 градусов тепла. В некоторых странах СНГ уже убирают урожай первых бахчевых, передает телеканал МИР24.