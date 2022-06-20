Когда к россиянам придет настоящее лето: рассказал синоптик

Теплый сезон выдастся изменчивым

Погода в центре европейской части России в ближайшую неделю даст не так много поводов для радости – она будет весьма изменчива, рассказал главный специалист "Фобоса" Александр Синенков.

Как отметил специалист, в начале недели пройдут дожди. А вот вторая половина недели будет солнечной и теплой, передает телеканал "МИР24".

В Москве же в понедельник ожидается до 23 градусов тепла, а вот с четверга воздух прогреется аж до 26 градусов.

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