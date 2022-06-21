Москвичам пообещали жару в конце июня

Для огорода лучше дни не придумать

Главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в выходные дни в Москве и обоасти ожидается жара. К примеру, в столице обещают аж до 20 градусов тепла. 

А на следующей недели температура может дойти до 30 градусов. Выходные для жителей столичного региона синоптик назвал "превосходными", передает "Радио 1".

Погода же выдастся сухой и солнечной.


Источник: RT ✓ Надежный источник
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