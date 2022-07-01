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Первые дни июля для жителей столицы выдадутся довольно жаркими и скупыми на осадки. Однако с середины недели ожидаются дожди, указал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Как указал спикер, жарким выдастся период с 1 по 5 июля, позднее погода изменится – с 6-7 чила ожидается температура в 25 градусов и дождями, передает "Радио 1".
Циклон, который надвигается на Москву с Урала, и принесет дожди.
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