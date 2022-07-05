Людей призвали остаться в непогоду дома

Подмосковное отделение МЧС предупредило местных жителей о дождях, грозах и порывистом ветре в регионе во вторник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Непогода может начаться уже после полудня и продолжиться до конца дня. Шквалистое усиление ветра может достигать 12-17 м/с, местами до 22 м/с.

По возможности, жителям Подмосковья рекомендовали оставаться дома, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".