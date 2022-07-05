На регион надвигаются грозы с дождями

"Желтый" уровень погодной опасности возник из-за грозы града и порывистого ветра в Московском регионе с 15:00 до девяти вечера, сообщили в Гидрометцентре.

В регионе также объявили "желтый" уровень из-за высокого уровня пожароопасности, сообщает "Радио 1".

А подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожному поведению на дорогах из-за дождей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".