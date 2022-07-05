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"Желтый" уровень погодной опасности возник из-за грозы града и порывистого ветра в Московском регионе с 15:00 до девяти вечера, сообщили в Гидрометцентре.
В регионе также объявили "желтый" уровень из-за высокого уровня пожароопасности, сообщает "Радио 1".
А подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожному поведению на дорогах из-за дождей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Китайский лидер оказался не готов приехать в Россию в ближайшее время