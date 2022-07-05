В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

На регион надвигаются грозы с дождями

"Желтый" уровень погодной опасности возник из-за грозы града и порывистого ветра в Московском регионе с 15:00 до девяти вечера, сообщили в Гидрометцентре.

В регионе также объявили "желтый" уровень из-за высокого уровня пожароопасности, сообщает "Радио 1".

А подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожному поведению на дорогах из-за дождей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин сделал предложение Си и получил отказ - СМИ

Китайский лидер оказался не готов приехать в Россию в ближайшее время

Стало известно о гибели французских солдат на Украине

Один из них около месяца пролежал в коме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей