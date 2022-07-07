Бригады "Мосводосток" и других городских служб обеспечивают оперативный пропуск воды из-за непогоды

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Свыше трети месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час. Максимальное количество осадков зафиксировано в ЦАО и прилегающих к нему районах, а также на юге столицы.
Как отмечает источник, скопления воды носят кратковременный характер – ее уносит в ливневки самотеком. Бригады "Мосводостока" и иных городских служб обеспечивают оперативный пропуск воды.
Жителей Москвы также просят воздержаться от пребывания на улице в этот период. В городе бушует сильный ветер.
Ожидается, что дождь продлится до конца дня. О временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы города, которые оперативно реагируют на все поступающие заявки, либо на ГУП "Водосток".
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