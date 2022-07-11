Жителям Подмосковья напомнили о важности ПДД в непогоду

Халатность может стоить кому-то жизни

Минтранс Московской области напомнил россиянам о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях непогоды. В понедельник в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.

В ведомстве указали, что водителям необходимо проявлять бдительность – соблюдать скоростной режим и не перестраиваться, если маневр опасен, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Особая внимательность требуется и от пешеходов.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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