Халатность может стоить кому-то жизни

Минтранс Московской области напомнил россиянам о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях непогоды. В понедельник в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и ветром.

В ведомстве указали, что водителям необходимо проявлять бдительность – соблюдать скоростной режим и не перестраиваться, если маневр опасен, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Особая внимательность требуется и от пешеходов.