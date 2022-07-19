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Теплые и солнечные дни вернутся в Москву уже в ближайшие выходные. Ожидается до 29 градусов жары, указал научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист указал, что уже в пятницу воздух прогреется до 25 градусов. А жара наступит на следующий день, передает телеканал МИР24.
Осадков будет меньше, чем на прошлой неделе – местами пройдут кратковременные дожди.
А вот метеоролог Александр Шувалов сообщил, что до выходных в Москве будет пасмурная погода с дождями, пишет "Радио 1".
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