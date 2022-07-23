Мощные ливни в Сочи затопили участок федеральной трассы

На юге России буйствует непогода

Жители нашей страны, решившие провести летний отпуск в Сочи, столкнулись с серьезными трудностями. Так, в этом курортном городе начались сильные ливни и ураган.

Потоки воды затопили участок федеральной трассы, в некоторых районах вода хлынула в жилые дома. Жильцам ряда многоквартирных домов приходится чуть ли не выплывать из подъездов – вода затопила лестницы.

В социальных сетях распространились кадры, на которых потоки воды буквально сносят запаркованные легковые машины. Информации о пострадавших пока нет.

Источник: ГУ МЧС России ✓ Надежный источник
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