От тоски пес взвыл, как сирена

Известно, что все владельцы собак и котов испытывают особую любовь к своим домашним питомцам. При этом четвероногие товарищи отвечают взаимностью. Так, расставание с любимыми хозяевами даже на непродолжительное время может серьезно расстроить хвостатого члена семьи.



Настоящей трагедией для мощного, но чувствительного хаски стал уход его владельцев по делам. Бедный пес так сильно расстроился, что даже не мог устоять на лапах. Огромная собака распласталась на полу в коридоре и протяжно завыла.

Удивительно, но печальное состояние пушистого достигло такого небывалого уровня, что его вой фактически превратился в надрывную сирену. Интернет-пользователи удивились голосовым способностям собакена и от всей души посочувствовали его переживаниям.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором на огромного пса напала агрессивная рыба. Живность настолько рассердилась на своего пушистого сожителя, что перешла на угрожающий лай.