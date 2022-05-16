Владелец непредусмотрительно решил сэкономить на питании своих любимцев

Четвероногие товарищи приносят в жизни их хозяев огромное количество положительных эмоций. Однако не стоит забывать, что собаки и коты считают себя полноценными членами семейства и требуют соответствующее отношение к своим персонам. Так, настоящий фурор в интернет-пространстве произвели два мощных лабрадора, которые покарали своего нерадивого хозяина.



Можно предположить, что владелец псов решил подшутить над любимыми четвероногими товарищами, однако те оказались без чувства юмора и всерьез надавали тумаков своему хозяину.

Во время кормежки мужчина достал огромный ящик с кормом и начал раздавать провизию. Зачерпнув корм ковшом, он стал распределять его по мискам. Однако в тарелки псов попало лишь по несколько крупинок корма. Наблюдавшие за пищевым издевательством собаки такое отношение терпеть не стали. Они резко смахнули со стола полупустые миски, а потом напали на хозяина.

Обиженные в лучших чувствах собаки буквально вытолкали мужчину на улицу и даже закрыли за ним двери. Такое самоуверенное поведение четвероногих товарищей заставило пользователей Сети хохотать.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом с собакой-кенгуру.