Глава государства сумел, однако, выйти из ситуации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оконфузился, не сумев выговорить название родной страны, которую возглавляет. Видео уже успело разлететься по социальным сетям.

Президент пытался произнести довольно сложную аббревиатуру, состоящую из шести букв. Однако после нескольких провальных попыток Байден вышел из ситуации.

"...отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч...Ай-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах", – улыбнулся Байден под смех аудитории, поняв всю нелепость ситуации.

Как пишут средства массовой информации, Байден пытался расшифровать аббревиатуру AANHPI – Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander, что можно расшифровать как "американец азиатского происхождения, коренной житель Гавайских островов и островов Тихого океана".

А недавно во время выступления на президента США нагадил пролетавший мимо голубь.