Пара разводится спустя 30 лет совместной жизни

Сегодня, 19 мая, стало известно, что семейная лодка известного предпринимателя Алишера Усманова и главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой потерпела крушение.



Бизнесмен решил подать на развод. Усманов выступает истцом по делу о бракоразводном процессе, а Винер – ответчиком. Судебное рассмотрение назначено на 7 июня. Такую информацию представители РИА "Новости" получили в пресс-центре одного из московских судебных участков.

Пока еще супруги никак не прокомментировали появившиеся в информационном пространстве данные. Почему пара решила прекратить семейные отношения, неизвестно. Напомним, выдающаяся российская спортсменка и успешный предприниматель связали себя узами брака в 1992-м году.