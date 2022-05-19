Брак Ирины Винер и Алишера Усманова потерпел крушение

Брак Ирины Винер и Алишера Усманова потерпел крушение
Ирина Винер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пара разводится спустя 30 лет совместной жизни

Сегодня, 19 мая, стало известно, что семейная лодка известного предпринимателя Алишера Усманова и главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой потерпела крушение.

Бизнесмен решил подать на развод. Усманов выступает истцом по делу о бракоразводном процессе, а Винер – ответчиком. Судебное рассмотрение назначено на 7 июня. Такую информацию представители РИА "Новости" получили в пресс-центре одного из московских судебных участков.

Пока еще супруги никак не прокомментировали появившиеся в информационном пространстве данные. Почему пара решила прекратить семейные отношения, неизвестно. Напомним, выдающаяся российская спортсменка и успешный предприниматель связали себя узами брака в 1992-м году.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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