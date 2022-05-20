Назад к истокам: немка пересела с авто на лощадь из-за цен на бензин

Назад к истокам: немка пересела с авто на лощадь из-за цен на бензин
Paul Chiasson/www.globallookpress.com
Женщина вынуждена экономить

Жительница Германии решила пересесть с автомобиля на лошадь – женщина утверждает, что так может существенно сэкономить средства в условиях быстро растущих цен на топливо.

Владелица конезавода Стефани Киршнер указала, что теперь не пользуется любимой "Тойотой" – авто потребляет в среднем от 13 литров бензина на 100 километров. Если загружать транспорт вещами, то расход может увеличиваться и на шесть литров. 

"А когда я езжу на лошади каждый день, в месяц экономлю до 250 евро за один месяц", – сообщила женщина.

Стефани раньше добиралась до работы за 10-15 минут. Верхом на коне время занимает теперь порядка часа. Однако немка уверена, что общество лишь выиграет. Ведь конный транспорт – самый экологичный. Хотя в нем есть и свои минусы: лошадь негде оставить в густонаселенном городе.

Как пишет телеканал "МИР24", в настоящее время стоимость топлива в Германии составляет порядка 2,5 евро. Пару недель назад стоимость была лишь 2 евро.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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