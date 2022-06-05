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Коммунальные услуги, как правило, "едят" немалую часть из семейного бюджета. Однако существуют вполне законные способы сэкономить, указала юрист, специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова.
Платит каждый россиянин за отопление, водоснабжение, электричество и вывоз мусора. Кое-где можно сэкономить – к примеру, сократить потребление холодной и горячей воды, не ограничивая себя в комфорте (экономия в виде ограничений походов в душ – неверный способ).
Для этого существуют индивидуальные приборы, высчитывающие потребление воды. В некоторых регионах установлены свои нормативы потребления, которые могут быть выше реальной потребности жильца. В противном случае счет выписывают, учитывая нормативы с повышенным коэффициентом.
Снижения затрат можно добиться, если перестать пользоваться "бабушкиным холодильником" – старая бытовая техника куда менее экономна в сравнении с современной. Поэтому нужно провести ревизию и узнать, выгоднее ли купить новое вместо того, чтобы продолжать пользоваться старым.
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