Как сэкономить на ЖКХ: юрист подсказала простой способ

Как сэкономить на ЖКХ: юрист подсказала простой способ
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Существует законный метод - никому не придется ограничивать себя в комфорте

Коммунальные услуги, как правило, "едят" немалую часть из семейного бюджета. Однако существуют вполне законные способы сэкономить, указала юрист, специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова.

Платит каждый россиянин за отопление, водоснабжение, электричество и вывоз мусора. Кое-где можно сэкономить – к примеру, сократить потребление холодной и горячей воды, не ограничивая себя в комфорте (экономия в виде ограничений походов в душ – неверный способ).

Для этого существуют индивидуальные приборы, высчитывающие потребление воды. В некоторых регионах установлены свои нормативы потребления, которые могут быть выше реальной потребности жильца. В противном случае счет выписывают, учитывая нормативы с повышенным коэффициентом.

Снижения затрат можно добиться, если перестать пользоваться "бабушкиным холодильником" – старая бытовая техника куда менее экономна в сравнении с современной. Поэтому нужно провести ревизию и узнать, выгоднее ли купить новое вместо того, чтобы продолжать пользоваться старым. 

Источник: Cпутник ✓ Надежный источник
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