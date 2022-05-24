Задумка проказника дорого обойдется владельцам

Очень многие российские семьи заводят очаровательных домашних питомцев для того, чтобы привнести в свою жизнь позитивные моменты. Однако частенько такие обитатели квартиры устраивают своим хозяевам настоящий тест-драйв. Так, серьезно повозиться придется владельцам белоснежного шпица, который внезапно ощутил себя настоящей свинкой.



Белоснежный песик решил принять грязевые ванны. Для реализации своей задумки похожий на ангелочка шпиц нашел самую глубокую и грязную лужу. Пес самоотверженно прошел в кучу грязи и начал там купаться. Наблюдать за тем, как белоснежная длинная шерсть собачки превращается в грязевой комок – то еще удовольствие. Что чувствуют хозяева в этот момент, даже сложно представить. Очевидно, что им придется провести немало времени, пытаясь отмыть своего любимца.

Впрочем, как бы там ни было, белоснежный песик явно получил большое удовольствие от своей проказы. Теплая мягкая грязь заманила шпица в свои недра – элитный песик явно чувствует себя не свинкой, а посетителем роскошного салона с грязевыми ванными.

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