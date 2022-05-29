Миру придется столкнуться с новыми испытаниями

Многие люди вздохнули свободнее после того, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала стабилизироваться. Слаженные действия медиков и властей позволили резко снизить темпы заболеваемости. Однако известный американский миллиардер Билл Гейтс убежден, что радоваться рано.



Основатель корпорации Microsoft считает, что уже в два ближайших десятилетия мир захлестнет новая мощная пандемия. Вероятность такого плачевного прогноза сам американец оценивает в 50%.

Билл Гейтс считает, что очередная напасть станет производной от уже известного человечеству вируса. Так, новый вызов планете может бросить мутация вируса гриппа или коронавирусной инфекции.

Любопытно, что известны2 бизнесмен полагает: новая коварная инфекция вполне может быть рукотворной. Впрочем, не исключено, что вирус будет создан естественным путем.