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Многие люди вздохнули свободнее после того, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала стабилизироваться. Слаженные действия медиков и властей позволили резко снизить темпы заболеваемости. Однако известный американский миллиардер Билл Гейтс убежден, что радоваться рано.
Основатель корпорации Microsoft считает, что уже в два ближайших десятилетия мир захлестнет новая мощная пандемия. Вероятность такого плачевного прогноза сам американец оценивает в 50%.
Билл Гейтс считает, что очередная напасть станет производной от уже известного человечеству вируса. Так, новый вызов планете может бросить мутация вируса гриппа или коронавирусной инфекции.
Любопытно, что известны2 бизнесмен полагает: новая коварная инфекция вполне может быть рукотворной. Впрочем, не исключено, что вирус будет создан естественным путем.
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