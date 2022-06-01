Что грозит Чубайсу после проверки на коррупцию: в России дали разъяснения

Что грозит Чубайсу после проверки на коррупцию: в России дали разъяснения
Анатолий Чубайс. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Экс-глава "Роснано" успел подстраховаться

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс вряд ли будет передан Москве после того, как прогремела новость о проверке бывшего чиновника и его окружения на коррупционную деятельность. 

Дело не ограничится уголовным преследованием и обвинениями, уверен политолог. Возможно, у правоохранительных структур появится "пара вопросов", на которые виновник торжества любезно согласится дать пояснения.

Стоит помнить, указал политолог, что Чубайсу позволили беспрепятственно вылететь из РФ. Однако бывший чиновник улетел туда, откуда его никто и никому не выдаст. При необходимости Чубайс может получить политическое убежище – традиционно этим занимаются британцы. Подобные прецеденты современные политические процессы знают – в Великобритании убежище получил Михаил Ходорковский (внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц-иностранных агентов – прим. редакции).

А в начале мая "Утро" писало, что Чубайса заметили в Израиле с супругой. Хотя до этого его заметили на паре снимков в Турции, когда тот стоял у банкомата в кепке.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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