Чубайс уехал из Турции: его заметили в другой стране

Чубайс уехал из Турции: его заметили в другой стране
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как долго он там пробудет - неизвестно

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс вместе с супругой прилетел в Израиль. Его заметили в аэропорту Тель-Авива, передает Telegram-канал "Осторожно новости".

"По словам очевидцев, он мог прилететь ночным рейсом из Италии. После прохождения границы он в сопровождении охраны покинул аэропорт", – указывается в сообщении.

До этого, по некоторой информации, бывший спецпредставитель президента РФ находился в Стамбуле. При этом Чубайс не явился на заседание суда в России по делу о краже, в котором проходит потерпевшим.

Напомним, за пару дней до начала спецоперации Анатолия Чубайса заметили в Турции. Он по собственному желанию покинул высокий пост. Западные журналисты заявляют, что решение экс-главы "Роснано" связано с несогласием с политикой властей России. 

Источник: Осторожно новости ✓ Надежный источник
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