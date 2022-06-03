Мультимиллиардер готовится к худшему

Основатель и генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск решился на стандартные в условиях рыночной экономики меры для оптимизации затрат в условиях спада мировой экономики: топ-менеджер сообщил, что отдал распоряжение о сокращении штата своей организации на целых 10 процентов.

Как отмечает источник, у Маска появились "очень плохие предчувствия" по поводу экономической ситуации в мире, о чем он сообщил в электронном письме своим подчиненным. В конце прошлого года в Tesla работало практически 100 тысяч человек.

"В последние недели Маск предупреждал о рисках рецессии, но его электронное письмо с приказом о приостановке найма и сокращении штата было самым прямым и громким сообщением такого рода от главы автопроизводителя. Аналитик Morgan Stanley Адам Джонс заявил, что у Маска имеется уникальное информированное представление о мировой экономике, заслуживающее большого доверия", – говорится в материале Reuters.

Ранее Маск ответил на требование о блокировке российских медиа в соцсетях (которые якобы собирался приобрести) отказом, заявив, что готов защищать свободу слова.