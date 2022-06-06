Приметы на 7 июня: что нельзя делать в Иванов день

Приметы на 7 июня: что нельзя делать в Иванов день
Фото: pexels.com
По траве ходить босиком не разрешалось

Во вторник, согласно народному календарю, отмечается Иванов день. Другое название праздника – Иван-Медвяные росы или Ферапонов день. Православные чтут 7 июня память священномученника Иоанна Предтечи. 

Что можно делать 7 июня

Полагали, что в этот день начинают выпадать медвяные росы, поэтому хозяйки рано с утра шли в огород и укрывали посадки, чтобы растения не заболели. 

Считалось, что теперь можно сеять поздние яровые культуры. Было принято собирать лечебные травы и высаживать капусту. 

Что нельзя делать 7 июня

  • Запрещалось ходить босиком по траве, поскольку считали, что так можно заболеть. 
  • Скотину выгонять на пастибища до тех пор, пока не высохнет роса, было нельзя. 
  • Надевать черную одежду было недопустимо. 
  • Плевать на землю было под запретом.

Приметы на 7 июня

  • Рябино обильно зацвела – жди хорошего урожая хлеба. 
  • Листья на деревьях начали блекнуть – болеют медвяной росой.
  • Если выпало много росы, то год будет урожайным.
  • Полагали, что ребенок, который будет зачат в этот день, вырастет тугодумом.
новости партнеров

Минобороны России обратилось к украинским военным

В ведомстве заявили, что поддерживать текущий режим в Киеве тщетно

Военный эксперт заявил о переломном моменте во взятии Северодонецка

Бои в городе продолжаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей