По траве ходить босиком не разрешалось

Во вторник, согласно народному календарю, отмечается Иванов день. Другое название праздника – Иван-Медвяные росы или Ферапонов день. Православные чтут 7 июня память священномученника Иоанна Предтечи.

Что можно делать 7 июня

Полагали, что в этот день начинают выпадать медвяные росы, поэтому хозяйки рано с утра шли в огород и укрывали посадки, чтобы растения не заболели.

Считалось, что теперь можно сеять поздние яровые культуры. Было принято собирать лечебные травы и высаживать капусту.

Что нельзя делать 7 июня

Запрещалось ходить босиком по траве, поскольку считали, что так можно заболеть.

Скотину выгонять на пастибища до тех пор, пока не высохнет роса, было нельзя.

Надевать черную одежду было недопустимо.

Плевать на землю было под запретом.

Приметы на 7 июня