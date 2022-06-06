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Во вторник, согласно народному календарю, отмечается Иванов день. Другое название праздника – Иван-Медвяные росы или Ферапонов день. Православные чтут 7 июня память священномученника Иоанна Предтечи.
Полагали, что в этот день начинают выпадать медвяные росы, поэтому хозяйки рано с утра шли в огород и укрывали посадки, чтобы растения не заболели.
Считалось, что теперь можно сеять поздние яровые культуры. Было принято собирать лечебные травы и высаживать капусту.
В ведомстве заявили, что поддерживать текущий режим в Киеве тщетно