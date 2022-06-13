Стали известны причины очередного увольнения Поклонской после скандала

Стали известны причины очередного увольнения Поклонской после скандала
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Чиновница меняет третью работу за год

Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Бывший прокурор Крыма объяснила, с чем было связано такое решение на фоне скандала с ее высказыванием о символах V и Z. 

Напомним, после начала спецоперации в одном из интервью Поклонская заявила, что буквы символизируют гибель русских и украинских солдат – это для нее связано исключительно с горем и скорбью.

После глава Россотрудничества Евгений Примаков указал, что не согласен со словами своего заместителя, в отношении всех госслужащих корпорации, которые следуют "волюнтаризму в выражении собственного мнения", будут сделаны "соответствующие выводы". 

Как сообщила сама Поклонская, с должности ее уволили в связи с переходом на новую работу. Какую именно – она не пояснила. 

"Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!", – написала она.

Политик была назначена замесителем главы Россотрудничества 2 февраля 2022 года, напоминает телеканал "360". До этого ее сделали послом России в Кабо-Верде, однако окончательного назначения не произошло из-за организационных трудностей, отмечала бывший прокурор. До этого украинские власти намеревались запросить ее депортации для того, чтобы провести над ней суд. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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