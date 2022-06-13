Оказалось, что на рынке уже есть что-то похожее

Пользователи соцсетей обратили внимание на новый логотип сети ресторанов быстрого питания, которые раньше принадлежали "Макдональдсу". Оказалось, что такой на рынке уже есть – он принадлежит португальской компании.

Изначально новые владельцы заявляли, что лого представляет собой картошку фри и бургер, оформленные буквой "М" – отсылка к прошлому владельцу. Однако на рынке похожий знак уже есть у компании Matos mix, которая производит корм для скота.

Публика в сети возмутилась таким сходством.

"Прикол дня", "Какая неожиданность", "Продадут запасы и закроются", "Они даже с цветом не парились", "А что не так? Корма для животных. И точка", " Насчет кормов для животных – это очень символично", – пишкт пользователи.

Некоторые предположили, что на разработку логотипа было потрачено несколько миллионов рублей.