"Прикол дня": в новом логотипе экс-"Макдональдса" увидели издевку над россиянами

"Прикол дня": в новом логотипе экс-"Макдональдса" увидели издевку над россиянами
Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Оказалось, что на рынке уже есть что-то похожее

Пользователи соцсетей обратили внимание на новый логотип сети ресторанов быстрого питания, которые раньше принадлежали "Макдональдсу". Оказалось, что такой на рынке уже есть – он принадлежит португальской компании. 

Изначально новые владельцы заявляли, что лого представляет собой картошку фри и бургер, оформленные буквой "М" – отсылка к прошлому владельцу. Однако на рынке похожий знак уже есть у компании Matos mix, которая производит корм для скота. 

Публика в сети возмутилась таким сходством. 

"Прикол дня", "Какая неожиданность", "Продадут запасы и закроются", "Они даже с цветом не парились", "А что не так? Корма для животных. И точка", " Насчет кормов для животных – это очень символично", – пишкт пользователи.  

Некоторые предположили, что на разработку логотипа было потрачено несколько миллионов рублей. 

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