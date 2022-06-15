Более 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" - Собянин

Пункты обследования открылись в парках столицы всего месяц назад

Популярные среди жителей российской столицы павильоны "Здоровая Москва" месяц назад вновь распахнули свои двери перед посетителями. Пункты медицинского обследования работают в городских парках. Сегодня любой желающий может обратиться туда, чтобы проверить свое здоровье и при необходимости получить направление к узким специалистам.

Как рассказал глава столичного региона Сергей Собянин, всего за месяц работы павильонов "Здоровая Москва" обследования там прошли более 100 тысяч граждан. Политик подчеркнул, что более 40% посетителей обратились за углубленной проверкой после перенесенного ковида.

Мэр Москвы уточнил в своем телеграмм-канале, что посетителям павильонов потребуется всего час времени для того, чтобы пройти свыше 11 исследований и побывать на приеме у врача общей практики.

"Если будут выявлены отклонения – он назначит дополнительные обследования, направит на консультацию к профильным специалистам", – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, градоначальник обратил внимание, что в 2022 году на площадках столичного проекта проходят не только медицинские обследования, но и открытые встречи с врачами, психологами и диетологами.

Добавим, что павильоны "Здоровая Москва" работают каждый день с 08:00 до 20:00. Найти ближайший пункт осмотра граждане могут на сайте проекта.

Кстати, ранее Сергей Собянин подвел итоги фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник".