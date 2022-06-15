Собянин рассказал о завершении реконструкции восьми поликлиник Москвы

Все учреждения оснащены современным медицинским оборудованием

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития городской системы здравоохранения. Сегодня в медицинских учреждениях Москвы внедряется единый стандарт по обслуживанию посетителей. Для удобства врачей и пациентов в лечебных центрах проводится модернизация: создаются комфортные пространства и устанавливается современное оборудование.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции восьми поликлиник. Глава столичного региона отметил в своем телеграмм-канале, что обновленные медицинские учреждения распахнули свои двери перед жителями районов Ивановское, Царицыно, Бибирево, Южное Бутово. Еще три лечебных центра начали функционировать в Юго-Восточном округе.

В центре после реконструкции открылась детская городская поликлиника №104 на Таганке. Здание площадью почти две тысячи квадратных метров построили в Сибирском проезде в 1968 году. Специалистам пришлось практически полностью перестроить основной корпус. Там установили новый рентгеновский комплекс и четыре аппарата УЗИ. Во дворе оборудовали детскую площадку.

По словам политика, процесс внедрения качественных изменений в медицинские учреждения Москвы был бы практически невозможен без обновления зданий, старые условия не позволяли перейти на новый уровень здравоохранения.

"В 2018-2019 годах, когда мы только задумывали массовую реконструкцию поликлиник, было много сомнений. По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий", – подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, градоначальник уточнил, что до конца 2022 года столичные власти планируют закончить работы в еще порядка 40 зданиях, а в следующем году – завершить программу.

К слову, ранее Сергей Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва". По его словам, пункты медицинского обследования за месяц посетили более 100 тысяч человек.