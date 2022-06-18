Кое-что никогда не искоренить и не изменить, считает диетолог

Уход популярных западных брендов из России, таких как Сoca-Cola, ничего не изменит: газированные напитки местных производителей не станут менее сладкими, указал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

Что касается еды, ситуация будет прежней: условный "Макдоналдс" покинул Россию, а продукция осталась той же самой. Качество аналогичное, и менее жирными излюбленные наггетсы и картофель "фри" для россиян не станут.

Диетолог пояснил, что человек на инстинктивном уровне желает сделать пищу жирнее, пересолить и подсластить ее. Потому что пресловутый инстинкт одобряет такое поведение. Условно говоря, потребность в жирной пище для человека – природная.

Проблема же заключается в том, что эту потребность с лихвой до недавних пор удовлетворял пищепром. Если кто-то делал выпечку менее сладкой, он проигрывал конкуренту и отправлялся на задворки рыночной конкуренции. В стакане колы содержится аж четыре чайные ложки сахара – что американской, что российской. Меньше делать никто не рискует, чтобы не проиграть.

Гинзбург посоветовал россиянам почаще шевелить извилинами, а не следовать инстинктам – так можно улучшить свои пищевые привычки и сохранить здоровье.

Ранее Гинзбург рассказал о пище, которая обязательна для приема летом.