В Сети обсуждают очередную выходку президента

Американский лидер Джо Байден продемонстрировал перед журналистами бойкую пробежку до трапа вертолета по газону. Глава США собирался отправиться вместе с супругой на празднование 45-ой годовщины свадьбы на курорт Рехобот-Бич.

Байден помахал рукой снимающим на видео происходящее работникам СМИ и преодолел в быстром темпе небольшое расстояние. При этом до самого трапа он недобежал несколько метров.

Как пишут "Известия", пользователей Сети удивила выходка президента – в первую очередь, то, что ему удалось выполнить пробежку без каких-либо оплошностей.

С прошлого года 79-летний глава США испытывает трудности при подъеме на трапах. В марте прошлого года инцидент с несколькими падениями Байдена получил широкую известность, очередные случаи, которые попали в объектив камеры, происходили в апреле 2021, в мае 2022 и в начале июня. Бывшая пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки отмечала, что подниматься по лестнице лидеру бывает "довольно сложно".