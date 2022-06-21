Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллов день

Фото: Daoudi Aissa/unsplash.com

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Считали, что теперь заморозков не будет до самой осени

Среда, 22 июня, в народе прозвали Кирилловым днем. Согласно поверью, в этот день наступало астрономическое лето, поэтому его еще назвают Днем летнего солнцестояния или "солнцеворотом". Что можно делать 22 июня Считалось, что просыпаться в этот день следует строго во время рассвета, поскольку сонце несет в себе массу положительной энергии, которая благоприятно сказывается на человеке.

Для того, чтобы привлечь благословение небесного светила нужно было одеться в соответсвующую одежду – цвета должны быть оранжевые, золотые, желтые или красные.

Сыграные в этот день свадьбы считали самыми крепкими.

Полагали, что в Кириллов день ягоды обладают чудодейственной силой, поэтому традиционно собирали их урожай. Что нельзя делать 22 июня Зарещалось собирать траву, если случайно порезал руку – тогда вся целебная сила из растений уйдет.

Было недопустимо носить в этот день грязную одежду, особенно если идешь в лес.

Нельзя было ссориться, поскольку тогда солнце может сжечь урожай.

Младенцам до года запрещалось смотреть на свое отражение в зеркале.

Жечь костры возле дома было недопустимо – так нечисть могла пробраться в жилье. Приметы на 22 июня Если к этому дню созрела земляника, то овес не сеяли.

Большой ягодный урожай сулит холодную зиму.

Вороны громко кричат – жди дождя.

Муравьи спрятались – значит, будет ненастье. Вылезли из своих нор – к хорошей погоде.