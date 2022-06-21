Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллов день
Считали, что теперь заморозков не будет до самой осени
Среда, 22 июня, в народе прозвали Кирилловым днем. Согласно поверью, в этот день наступало астрономическое лето, поэтому его еще назвают Днем летнего солнцестояния или "солнцеворотом".
Что можно делать 22 июня
- Считалось, что просыпаться в этот день следует строго во время рассвета, поскольку сонце несет в себе массу положительной энергии, которая благоприятно сказывается на человеке.
- Для того, чтобы привлечь благословение небесного светила нужно было одеться в соответсвующую одежду – цвета должны быть оранжевые, золотые, желтые или красные.
- Сыграные в этот день свадьбы считали самыми крепкими.
- Полагали, что в Кириллов день ягоды обладают чудодейственной силой, поэтому традиционно собирали их урожай.
Что нельзя делать 22 июня
- Зарещалось собирать траву, если случайно порезал руку – тогда вся целебная сила из растений уйдет.
- Было недопустимо носить в этот день грязную одежду, особенно если идешь в лес.
- Нельзя было ссориться, поскольку тогда солнце может сжечь урожай.
- Младенцам до года запрещалось смотреть на свое отражение в зеркале.
- Жечь костры возле дома было недопустимо – так нечисть могла пробраться в жилье.
Приметы на 22 июня
- Если к этому дню созрела земляника, то овес не сеяли.
- Большой ягодный урожай сулит холодную зиму.
- Вороны громко кричат – жди дождя.
- Муравьи спрятались – значит, будет ненастье. Вылезли из своих нор – к хорошей погоде.