Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллов день

Приметы на 22 июня: что нельзя делать в Кириллов день
Фото: Daoudi Aissa/unsplash.com
Считали, что теперь заморозков не будет до самой осени

Среда, 22 июня, в народе прозвали Кирилловым днем. Согласно поверью, в этот день наступало астрономическое лето, поэтому его еще назвают Днем летнего солнцестояния или "солнцеворотом". 

Что можно делать 22 июня

  • Считалось, что просыпаться в этот день следует строго во время рассвета, поскольку сонце несет в себе массу положительной энергии, которая благоприятно сказывается на человеке. 
  • Для того, чтобы привлечь благословение небесного светила нужно было одеться в соответсвующую одежду – цвета должны быть оранжевые, золотые, желтые или красные. 
  • Сыграные в этот день свадьбы считали самыми крепкими. 
  • Полагали, что в Кириллов день ягоды обладают чудодейственной силой, поэтому традиционно собирали их урожай. 

Что нельзя делать 22 июня

  • Зарещалось собирать траву, если случайно порезал руку – тогда вся целебная сила из растений уйдет.
  • Было недопустимо носить в этот день грязную одежду, особенно если идешь в лес. 
  • Нельзя было ссориться, поскольку тогда солнце может сжечь урожай.
  • Младенцам до года запрещалось смотреть на свое отражение в зеркале. 
  • Жечь костры возле дома было недопустимо – так нечисть могла пробраться в жилье. 

Приметы на 22 июня

  • Если к этому дню созрела земляника, то овес не сеяли.
  • Большой ягодный урожай сулит холодную зиму. 
  • Вороны громко кричат – жди дождя. 
  • Муравьи спрятались – значит, будет ненастье. Вылезли из своих нор – к хорошей погоде. 
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