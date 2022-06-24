Надзорные органы проследят за тем, чтобы увеличение выплат коснулось всех компаний

Российские власти приняли решение об увеличении размера МРОТ на 10 процентов с 1 июля 2022 года. С указанного срока все предприятия и компании, установившие ставку оплаты для сотрудников, обязуются провести пересмотр своего бюджета для приведения своих показателей в соответствии с действующим законодательством, указал экономист Дмитрий Дударев.

Эксперт, в частности, отметил, что повышение заработной платы коснется тех, кому оплачивают работу в сумме, равной МРОТ. В настоящее время она составляет 15,2 тысячи рублей. Надзорные ведомства тщательно следят за соблюдением законодательства у компаний – выбора у тех не остается, отмечает URA.ru.

А россияне, которые работают в особенных климатических условиях, должны помнить, что повышение МРОТ не связано с надбавкой за трудовой стаж. Вся зарплата за календарный месяц – не ниже уровня МРОТ, хотя оклад может быть и ниже.

Если оклад привязан к минимальной оплате труда, а надбавка прежняя, общий доход увеличивается на разницу, которая возникает вследствие повышение МРОТ, передает "Свободная Пресса".

Напомним, в конце мая текущего года президент России Владимир Путин выступил с предложением о повышении МРОТ на 10 процентов. Повысить глава государства предложил и прожиточный минимум, отметив, что правительство обязано реагировать на инфляционные процессы в стране.