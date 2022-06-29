Обеспечивать водой животное в эти моменты нужно обязательно

Собаки, хоть и выносливые животные, но жару могут переносить крайне тяжело. Тепловой удар у них проявляется внешне только когда достигает критических характеристик. Кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев в беседе с "Мослентой" рассказал, как правильно нужно гулять с питомцем на улице, когда температура воздуха достигает высоких значений.

Когда солнце в зените, вылазок из дома лучше избегать. Если без прогулки в это время не обойтись, то она должна быть быстрой. С собой нужно обязательно брать питьевую воду для собаки.

Оптимальное время для выхода на прогулку – с 7 до 9 часов утра и после 19 вечера. Поить питомца водой требуется примерно каждые полчаса.

Если есть возможность, то собаку можно увезти за город, где она сможет много гулять в тени или лежать на прохладной траве. Когда животное ходит во дворе, то миски с водой должны быть в доступности по всей территории участка.

Также специалист напомнил, что в жаркую погоду оставлять собаку в машине категорически нельзя – в подобных ситуациях погибло огромное количество питомцев.