Врач назвал главные правила прогулок с собакой в жару

Врач назвал главные правила прогулок с собакой в жару
Фото: Robson Hatsukami Morgan/unsplash.com
Обеспечивать водой животное в эти моменты нужно обязательно

Собаки, хоть и выносливые животные, но жару могут переносить крайне тяжело. Тепловой удар у них проявляется внешне только когда достигает критических характеристик. Кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев в беседе с "Мослентой" рассказал, как правильно нужно гулять с питомцем на улице, когда температура воздуха достигает высоких значений. 

Когда солнце в зените, вылазок из дома лучше избегать. Если без прогулки в это время не обойтись, то она должна быть быстрой. С собой нужно обязательно брать питьевую воду для собаки.

Оптимальное время для выхода на прогулку – с 7 до 9 часов утра и после 19 вечера. Поить питомца водой требуется примерно каждые полчаса. 

Если есть возможность, то собаку можно увезти за город, где она сможет много гулять в тени или лежать на прохладной траве. Когда животное ходит во дворе, то миски с водой должны быть в доступности по всей территории участка. 

Также специалист напомнил, что в жаркую погоду оставлять собаку в машине категорически нельзя – в подобных ситуациях погибло огромное количество питомцев. 

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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