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Собаки, хоть и выносливые животные, но жару могут переносить крайне тяжело. Тепловой удар у них проявляется внешне только когда достигает критических характеристик. Кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев в беседе с "Мослентой" рассказал, как правильно нужно гулять с питомцем на улице, когда температура воздуха достигает высоких значений.
Когда солнце в зените, вылазок из дома лучше избегать. Если без прогулки в это время не обойтись, то она должна быть быстрой. С собой нужно обязательно брать питьевую воду для собаки.
Оптимальное время для выхода на прогулку – с 7 до 9 часов утра и после 19 вечера. Поить питомца водой требуется примерно каждые полчаса.
Если есть возможность, то собаку можно увезти за город, где она сможет много гулять в тени или лежать на прохладной траве. Когда животное ходит во дворе, то миски с водой должны быть в доступности по всей территории участка.
Также специалист напомнил, что в жаркую погоду оставлять собаку в машине категорически нельзя – в подобных ситуациях погибло огромное количество питомцев.
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