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Странное явление удивило россиянку, которая проживает в Московской области. Женщина рассказала в социальных сетях, что неожиданно увидела в небе над Ивантеевкой две яркие вспышки.
После этого в интернет-пространстве начались бурные обсуждения того, что же это могло быть. Некоторые предположили, что необычные светящиеся объекты являются взлетающими самолетами. Однако сама очевидица была убеждена, что заметила в небе кометы.
Вскоре в обсуждении появился знаток, который рассказал, что объекты являются метеорами, так называемыми Июньскими Боотидами. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", такую небесную красоту можно будет наблюдать до 2 июля.
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