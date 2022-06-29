В небе над Подмосковьем заметили два метеора

О необычном явлении рассказала жительница Ивантеевки

Странное явление удивило россиянку, которая проживает в Московской области. Женщина рассказала в социальных сетях, что неожиданно увидела в небе над Ивантеевкой две яркие вспышки.

После этого в интернет-пространстве начались бурные обсуждения того, что же это могло быть. Некоторые предположили, что необычные светящиеся объекты являются взлетающими самолетами. Однако сама очевидица была убеждена, что заметила в небе кометы.

Вскоре в обсуждении появился знаток, который рассказал, что объекты являются метеорами, так называемыми Июньскими Боотидами. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", такую небесную красоту можно будет наблюдать до 2 июля.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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