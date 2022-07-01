Первый и последний президент СССР живет в ЦКБ уже три года

Член-корреспондент РАН, экономист Руслан Гринберг сообщил детали о текущем состоянии последнего генсека Центрального комитета КПСС Михаила Горбачева. Накануне он навещал знакомого в столичном ЦКБ, где бывший генеральный секретарь поправляет здоровье.

Гринберг выразил обеспокоеннсть: у экс-президента СССР имеется сахарный диабет. Горбачев страдает из-за больных почек. Годы берут свое: встает Михаил Сергеевич нечасто и вечно все забывает. Произвольно может поменять тему разговора с собеседником.

Гринберг напомнил, что политик находится в больнице уже порядка трех лет. Туда к нему периодически наведываются родственники и близкие. Условия отличные – живет практически в собственной квартире. За Горбачевым постоянно присматривают.

В июне сообщалось, что Михаил Сергеевич проходит диализ и очистку крови. Официального подтверждения информации, однако, на тот момент не последовало. Однако уже тогда средства массовой информации указывали, что у политика имеются проблемы с почками.