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Туристы из России засняли на видео страшное событие, которое потрясло на днях Хургаду: на гражданку Австрии напала Акула, которая лишила ее конечностей.
На выложенном в социальные сети ролике можно заметить, как один из мужчин пытается проплыть на доске для серфинга к потсрадавшей, пытаясь положить истерзанное хищником тело на свое средство плавания.
Позднее появился другой ролик: пострадавшую, которая уже находится в бессознательном состоянии, выносят к берегу
Напомним, спустя некоторое время после нападения акулы женщина скончалась уже в карете скорой помощи из-за болевого шока, вызванного потерей конечностей. Глава профосоюза тургидов в Красном море Башар Абу Талеб заявил, что речь идет о "редком инциденте", который произошел из-за природы самих хищных рыб.
Как пишет "Пятый канал", у места трагедии произошел еще один инцидент: одна из дам погибла из-за атаки акулы спустя какие-то пару дней.
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