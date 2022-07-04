Окровавленную женщину пытались перетащить на доску для серфинга

Туристы из России засняли на видео страшное событие, которое потрясло на днях Хургаду: на гражданку Австрии напала Акула, которая лишила ее конечностей.

На выложенном в социальные сети ролике можно заметить, как один из мужчин пытается проплыть на доске для серфинга к потсрадавшей, пытаясь положить истерзанное хищником тело на свое средство плавания.

Позднее появился другой ролик: пострадавшую, которая уже находится в бессознательном состоянии, выносят к берегу

Напомним, спустя некоторое время после нападения акулы женщина скончалась уже в карете скорой помощи из-за болевого шока, вызванного потерей конечностей. Глава профосоюза тургидов в Красном море Башар Абу Талеб заявил, что речь идет о "редком инциденте", который произошел из-за природы самих хищных рыб.

Как пишет "Пятый канал", у места трагедии произошел еще один инцидент: одна из дам погибла из-за атаки акулы спустя какие-то пару дней.