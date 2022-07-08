Мужчина сознался в покушении

Сразу после покушения полицейские задержали 41-летнего мужчину, который выстрелил в бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Им оказался бывший военный, который до этого служил в морском флоте страны.

Как пишет РИА ФАН, совершивший покушение жил в городе Нара, где и произошла стрельба.

Во время допроса он признался в содеянном, предает канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на японский телеканал NHK. Стрелок заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить, при этом издание назвает его "подозреваемым в убийстве", хотя официального заявления о смерти Абэ сделано не было.

Сейчас состояние премьер-министра крайне тяжелое. По данным СМИ, пули попали ему в горло и левую часть груди, у политика остановилось сердце. Медики продолжают оказывать ему помощь.