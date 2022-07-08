Пьяных в хлам украинских солдат на танке сняли на видео

Пьяных в хлам украинских солдат на танке сняли на видео
Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военные с трудом справлялись с управлением военной техникой

Украинские жители засняли на видео, как по трассе в Харькове ездят танки с солдатами ВСУ. Экипаж совершал крайне опасные маневры, что, вероятно, было связано с состоянием алкогольного или иного опьянения, пишет "Военное дело".

На кадрах танк виляет из стороны в сторону – происходящее снимается из автомобиля, который едет позади. Водителю явно не по душе такие маневры солдат, поскольку он практически не произносит цензурных слов, оценивая ситуацию. В какой-то момент экипаж даже едва не врезался в столб. 

При этом в качестве музыкального сопровождения к видео играет песня "Три танкиста". 


Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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