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Бывший офицер военной разведки Великобритании, обозреватель Фрэнк Ледвидж попытался объяснить причины провала ВСУ против российских войск на Украине. Автор материала, опубликованного в Asia Times, считает, что самую прямую ответственость за поражение Киева несет коллективный Запад.
По большому счету, пишет аналитик, поставляемое западными странами вооружение помогло Украине сдержать оборону на некоторое время – иными словами, растянуть конец. Однако на практике это оказалось совершенно бесполезным.
Ключевая проблема ВСУ заключается в недостаке боевой мощи. Поставки оружия сродни одной иголке, с которой не собрать стог сена. Хотя некоторое время назад в Соединенных Штатах утверждали, что РФ якобы ослаблена настолько, что уже не может реализовать свои задачи. Как оказалось, заявления Вашингтона были далеки от реальности.
"Арсенал демократии" вызывает сомнения. Непонятно, действительно ли Штаты желают победы Киеву, или же они хотят видеть, чтобы украинская армия проигрывала до самого конца, неся огромные потери, пишет автор.
Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало о ликвидации бойцов ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на острове Змеиный.
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