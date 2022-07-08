Киев экстренно восполняет потери

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время численность армии Незалежной насчитывает свыше одного миллиона человек.

Министр обороны уточнил, что речь идет о следующих подразделениях: так, в состав вооруженных сил страны входят до 700 тыс., численность национальной полиции Украины составляет до ста тысяч, Нацгвардии Украины – до девяноста тысяч. Пограничная служба Незалежной насчитывает порядка 60 тыс. личного состава.

Месяцем ранее в оборонном ведомстве Украины сообщали о мобилизации сотен тысяч человек. Однако на тот момент заместитель Резникова Анна Маляр, выступавшая с заявлением, не стала называть конкретное или даже приблизительное число.

24 февраля украинские власти ввели по всей стране военное положение. В конце мая решением Верховной рады срок был продлен до конца августа.

Ранее мы рассказывали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на отступление ВСУ из Северодонецка.

По словам политолога Александра Перенджиева, после потери Лисичанска Украиной российские войска ведут себя крайне осторожно, соблюдая ротацию для того, чтобы личный состав успел отдохнуть, передает "Радио 1".