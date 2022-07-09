Без этого Киев практически не имеет шансов выиграть сражение

Журнал Popular Mechanics сообщает, что после визита на Украину британские военные специалисты подготовили отчет о боевых действиях. Они уверяют, что без помощи Запада Киев может вступить в фазу затяжного конфликта с Москвой на истощение, который в итоге завершится в российскую сторону. Для того, что склонить чашу весов в сторону ВСУ, нужно выполнить пять условий.

Первое – избавиться от российских РЭБ. Они, по версии аналитиков, мешают Украине справляться с противником. Для этого украинским солдатам нужно поставить противорадиолокационные ракеты и специальные глушилки.

Второе – поставить Украине как можно больше ракет. Это РЗСО M270 и HIMARS с GMLRS. Это, отмечают они, уже сделали США, Норвегия и Великобритания.

Третье – дать больше противотанковых средств. Уничтожение танковой техники, считают эксперты, не даст России совершать крупные атаки. При этом у российских солдат есть еще тысячи единиц бронетехники, которую не использовали на украинской территории.

Четвертое – поставить бронетранспортеры. В противном случае ВСУ действуют как легкая пехота, что снижает их эффективность в бою.

Пятое – использовать новую систему точечной защиты для обороны критически важной инфраструктуры. К примеру, израильский "Железный купол", который способен поражать приближающиеся ракеты, беспилотники и крылатые ракеты, или C-RAM.

Эксперты в своем отчете отметили, что это тот перечень вооружения, который необходим Украине на данном этапе боевых действий. В будущем не исключено, что ситуация может диктовать совсем иные потребности.