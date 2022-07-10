Материальная помощь оказалась довольно затратной

The New York Times пишет, ссылаясь на источники, что публичные заявления официальных лиц коллективного Запада о готовности продолжения всяческой помощи для ВСУ далеки от реалий – ни у кого не осталось гарантий, что поддержка продлится в дальнейшем, ведь вряд ли Запад пойдет на прямое военное вмешательство.

Обозреватель пишет, что Вашингтон уже готовится к тому, чтобы снизить ставки – в скором времени запасы вооружения начнут иссякать. Хотя Белый дом уже одобрил выделение 54 миллиардов долларов для Украины, никто не ожидает, что Киев получит еще один чек.

"Усталость от происходящего все нарастает. Материальную поддержку оказывать становится вся сложнее. Одобренная Конгрессом военная помощь Украине сохранится минимум до 2023 года, однако имеется открытый вопрос: как долго можно помогать, не снижая уровень боевой готовности самой Америки", – говорится в материале.

Ранее The New York Times писала, что военная помощь Украине вызывает все больше вопросов и критики на Западе – население проявляет все большее недовольство внешней политикой и требует пересмотра цен на энергоносители. Европа становится все ближе к состоянию голода – как и весь коллективный Запад в целом.