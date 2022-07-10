Рунолог стенах детскораскрыл шифры неонацистов най больницы в ЛНР

Кое-кто хотел попасть в Вальхаллу

Военные корреспонденты на освобожденных от ВСУ территориях не впервые сталкиваются с руническими надписями за авторством неонацистов. Многое удалось понять и перевести.

К примеру, рунические послания националистического батальона "Торнадо"* оставлены на стенах отделения детской больницы в ЛНР.  Рунолог Дмитрий Черкашин изучил кадры с рунами и рассказал, что таким образом хотели сказать неонацисты.

К примеру, на кадрах мелькает знак Вегвизир – рунический компас. Он применяется как оберег, который позволяет не потеряться и не погибнуть в долгой и тяжелой дороге.

Еще одно изображение имеет воинское значение. Автор хотел показать, что попадет после гибели на поле боя в Вальхаллу. Это в германско-скандинавской мифологии некий чертог в небе, который принадлежит героям. Там они, по легенде, и продолжают свои ратные подвиги, передает "Пятый канал".

После освобождения Мариуполя от остатков формирований нацбатов следователи из РФ нашли довольно любопытные предметы – они находились в одном из тайников нацистов.

*запрещено в РФ

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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