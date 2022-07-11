Украина предъявила Западу резкое требование из-за России

Украина предъявила Западу резкое требование из-за России
Фото: Diana Vyshniakova/unsplash.com
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Министерство иностранных дел и Минэнерго Украины сделали совместное заявление по поводу решения Канды передать турбину для ремонта "Северного потока". Письмо опубликовано на правительственном портале страны. 

В заявлении сказано, что власти "глубоко разочарованы" шагом канадских властей. 

"Последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение – это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие – укрепит чувство безнаказанности Москвы", – говорится в сообщении. 

По их заявлению, российская сторона может продолжать поставки газа и без турбины. Украинские власти заявили, что компрессорная станция "Северного потока" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Одна находится на ремонте, три работают, а остальные отключены без объяснения причин, уверяют в Киеве. 

Также Россия может использовать оплаченные мощности для того, чтобы поставить газ через Украину – сейчас используется лишь 40% из всего объема.

Украинская сторона заявляет, что просьба Москвы вернуть турбину – это "политический шантаж", который не имеет под собой технического обоснования. 

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима", – сказано в заявлении.

Как отметили в министерствах, исключений в наказании России за боевые действия на Украине быть не должно. 

Ранее Канада приняла решение вернуть Германии турбину для ремонта "Северного потока", пообещав сделать это в самые короткие сроки, передает телеканал "360"

Источник: Правительственный портал Украины ✓ Надежный источник
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