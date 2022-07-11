У Киева нет на то ни сил, ни средств

Украинская сторона не имеет возможности занять освобожденные у нее территории. Более того, у ВСУ нет ресурсов для ведения внятного контрнаступления, выразил мнение военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так специалист отреагировал на недавнее заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, заявившего о приказе Владимира Зеленского отвоевать южные регионы Украины. В тот же момент глава Незалежной заявил, что западные государства обязаны оказывать Киеву помощь в выполнении боевых задач.

Подобные приказы, заявил Шурыгин, Зеленскому приходится отдавать ежедневно. Другое дело заключается в их исполнении. Пока что у ВСУ нет возможностей для контрнаступательных действий, которые бы позволили "отвоевать" территории. Кроме потерь, у ВСУ сейчас нет ничего. И, вероятнее всего, недавние слова Зеленского были призваны как-то поднять боевой дух украинской армии.

Для контрнаступления Киеву требуются несколько бригад, которые взять неоткуда.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил для "Радио 1", что уничтожение кадровых боевых сил ВСУ в районе Славянска и Краматорска будут означать, что со стороны противника против сил РФ будет воевать личный состав с плохим качеством подготовки.