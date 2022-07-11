И пообещал довести все нужные данные до ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский 11 июля встретился с главой нидерландского правительства Марком Рютте, заявив, что Амстердам самым активным образом предоставляет вооружение ВСУ. Однако глава государства не стал разглашать информацию по поводу договоренностей двух стран о военных поставках.

Как указал Зеленский, Нидерланды – одна из десяти стран, которые оказывают украинской стороне помощь в виде предоставления вооружения для ВСУ. Однако у Киева нет права разглашать данные о договоренностях с нидерландским парламентом.

Зеленский уточнил, что не желает "подготавливать" Российскую Федерацию "к неприятным сюрпризам". Однако выразил готовность довести информацию до вооруженных сил Незалежной.

Лидер страны лишь уточнил, что успел обсудить вопрос с поставками артиллерийского оружия на Украину с премьер-министром Нидерландов.

Днем ранее глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников озвучил численность ВСУ, заявив, что численность личного состава доходит до миллиона человек.