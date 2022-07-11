Если нужен пиар, Киев соберет еще живой силы

Приказ украинского лидера Владимира Зеленского о "возврате" южных регионов, которые находятся под контролем сил РФ, ровным счетом ничего не значит – по словам военного эксперта Константина Сивкова, у ВСУ нет для этого возможностей в настоящее время. Скорее всего, Зеленский пытается вновь спровоцировать "информационную бомбу".

Попытки действий в соответствии с приказом Зеленского еще увидят, однако все снова будет сопровождаться огромными потерями украинской стороны – как в живой силе, так и в технике с оружием. Так или иначе, для ВСУ приказ главы государства окажется чистым самоубийством.

Логика Киева понятна: Штаты уже поставляют Украине комплексы HIMARS с ракетами дальностью до 300 километров. Так президент пытается оправдать надежду Белого дома и продолжить эскалацию. К примеру, минобороны Незалежной ранее заявляло, что собрало миллион человек личного состава, однако оружие у нее отсутствует.

"Разница в словах и реальности – она колоссальна. Сам факт того, что Штаты решили поставлять комплексы ATACMS, говорит, что Запад признает поражение, которое терпит Украина. И они пытаются как-то спасти преступный режим, который там еще остается", – высказался спикер.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Владислав Шурыгин. А режиссер Тигран Кеосаян призвал ВСУ сдаться, заявив, что командование отправляет украинских солдат на верную смерть, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".