Зеленский в бешенстве из-за отступления ВСУ

Зеленский в бешенстве из-за отступления ВСУ
Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com
Президент вызвал к себе главкома ВСУ

Уход украинских войск из Северодонецка вызвал недовольство в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский был серьезно возмущен решением командования ВСУ, считает эксперт Алексей Леонков. Его слова приводит "Украина.ру". 

По его словам, Зеленский всегда выступал против сдачи Северодонецка и отступления украинских солдат. Когда это произошло, он вызвал на ковер главкома ВСУ Валерия Залужного и стал задавать ему неприятные вопросы: "Почему отступили?", "Почему не смогли?". 

"Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует", – считает он.

Эксперт указал, что одной из основных причин недовольства президента было то, что солдаты при отступлении оставили после себя серьезный боекомплект, который могли использовать в других регионах страны или при наступлении на освобожденные территории.

Ранее в российском Минобороны сообщили о полном освобождении ЛНР после взятия Лисичанска. При этом украинская сторона это опровергает, уверяя, что солдаты ушли с некоторых территорий, "чтобы в будущем их отбить".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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