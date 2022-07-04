В Киеве пообещали все зафиксировать на бумаге

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил слова Дмитрия Пескова о моменте, когда будут возобновлены мирные переговоры между странами. Он выставил России шесть ответных требований, передает "Политика страны".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента порекомендовал представителям украинских властей согласиться на российские условия. Он отметил, что Киеву "предстоит понять еще раз все наши условия", сообщает телеканал "360". Документ уже во многом согласован – осталось его лишь подписать.

В ответ Подоляк выставил шесть условий России со стороны Украины, чтобы между странами воцарился мир:

Немедленное прекращение огня,

Вывод российских войск с украинских территорий,

Возвращение "похищенных" граждан,

Выдача военных преступников,

Выплата репараций,

Признание суверенных прав Украины.

По его словам, Дмитрий Песков "может не переживать" – эти условия между Киевом и Москвой обязательно будут зафиксированы в новом мирном соглашении в будущем.