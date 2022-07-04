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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил слова Дмитрия Пескова о моменте, когда будут возобновлены мирные переговоры между странами. Он выставил России шесть ответных требований, передает "Политика страны".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента порекомендовал представителям украинских властей согласиться на российские условия. Он отметил, что Киеву "предстоит понять еще раз все наши условия", сообщает телеканал "360". Документ уже во многом согласован – осталось его лишь подписать.
В ответ Подоляк выставил шесть условий России со стороны Украины, чтобы между странами воцарился мир:
По его словам, Дмитрий Песков "может не переживать" – эти условия между Киевом и Москвой обязательно будут зафиксированы в новом мирном соглашении в будущем.
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