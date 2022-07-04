Украина выдвинула России шесть требований для завершения конфликта

Украина выдвинула России шесть требований для завершения конфликта
Фото: Max Kukurudziak/unsplash.com
В Киеве пообещали все зафиксировать на бумаге

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил слова Дмитрия Пескова о моменте, когда будут возобновлены мирные переговоры между странами. Он выставил России шесть ответных требований, передает "Политика страны". 

Напомним, ранее пресс-секретарь президента порекомендовал представителям украинских властей согласиться на российские условия. Он отметил, что Киеву "предстоит понять еще раз все наши условия", сообщает телеканал "360". Документ уже во многом согласован – осталось его лишь подписать. 

В ответ Подоляк выставил шесть условий России со стороны Украины, чтобы между странами воцарился мир: 

  • Немедленное прекращение огня,
  • Вывод российских войск с украинских территорий,
  • Возвращение "похищенных" граждан,
  • Выдача военных преступников,
  • Выплата репараций,
  • Признание суверенных прав Украины.

По его словам, Дмитрий Песков "может не переживать" – эти условия между Киевом и Москвой обязательно будут зафиксированы в новом мирном соглашении в будущем. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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