В Киеве озвучили следующий шаг после вступления в ЕС

В Киеве озвучили следующий шаг после вступления в ЕС
Фото: Markus Spiske/unsplash.com
Украина решила последовать примеру Польши

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в случае принятия страны в Евросоюз, Киев уже подготовил требования к Европе. Его слова приводит "Коммерсантъ".

По заявлению дипломата, Украина собирается пойти по пути Польши, которая научилась "брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше". Кулеба считает, что сейчас этому нужно учиться, как минимум, на местном уровне. 

"Вы смотрите, что бы такое взять у Европейского союза, и мы так велики, и мы будем просить много", – указал политик. 

Министр заявил, что вступление страны в ЕС должно пройти на максимально выгодных для нее условиях. Он полагает, что Украине вместе с Польшей удастся реформировать Европейский союз. 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для покрытия дефицита бюджета в стране стране каждый месяц нужно выплачивать около 5 млрд долларов, поскольку на нужды армии ежемесячно уходит 4,4 млрд. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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