Украина решила последовать примеру Польши

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что в случае принятия страны в Евросоюз, Киев уже подготовил требования к Европе. Его слова приводит "Коммерсантъ".

По заявлению дипломата, Украина собирается пойти по пути Польши, которая научилась "брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше". Кулеба считает, что сейчас этому нужно учиться, как минимум, на местном уровне.

"Вы смотрите, что бы такое взять у Европейского союза, и мы так велики, и мы будем просить много", – указал политик.

Министр заявил, что вступление страны в ЕС должно пройти на максимально выгодных для нее условиях. Он полагает, что Украине вместе с Польшей удастся реформировать Европейский союз.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для покрытия дефицита бюджета в стране стране каждый месяц нужно выплачивать около 5 млрд долларов, поскольку на нужды армии ежемесячно уходит 4,4 млрд.