За что ВСУ прозвали Донбасс "адом на земле"

За что ВСУ прозвали Донбасс "адом на земле"
MOD Russia/www.globallookpress.com
Впоминать пережитое из украинских солдат никто не хочет

Солдаты украинской армии возвращаются с передовой в Донбассе и не могут справиться с нахлынувшим чувством ужаса, которое охватывает их всякий раз при возвращении к мыслям о пережитом. Как пишет The Independent, среди ВСУ огромные потери, десятки тысяч раненых, лишенных конечностей. Обстрелы не прекращаются.

Издание ссылается на одного из солдат ВСУ, который теперь прихрамывает из-за ранения в Золотом. Военнослужащий критикует Киев, заявляя, что украинское телевидение показывает красивые картинки по ТВ, скрывая ужасы, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте.

Еще один украинский солдат вспоминает бои в Северодонецке, которые завершились для ВСУ окружением с трех сторон.

"Это был ад на Земле. Сражаться нужно было в нечеловечеких условиях. Трудно вам пытаться здесь это объяснить", – говорит боец.

Киев утверждает, что ежедневно гибнут до 200 военнослужащих. Однако точные данные украинской стороной не указываются. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за двухнедельный период ВСУ потеряли практически пять с половиной тысяч человек.

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
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