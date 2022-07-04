Токсичного украинского посла выгоняют из Германии

Токсичного украинского посла выгоняют из Германии
Андрей Мельник. Фото: IMAGO/M. Popow/www.globallookpress.com
Оскорблявший Шольца дипломат привлек внимание своего начальства

Украинского посла в Германии Андрея Мельника в скором времени могут отозвать из ФРГ для предложения о назначении на должность в качестве заместителя министра иностранных дел в столице Незалежной. Об этом пишет Bild, ссылаясь на собственные источники из офиса Владимира Зеленского.

Издание утверждает, что ряд киевских источников подтверждает намерения президента в этом направлении. Зеленский ранее получил такое предложение от внешнеполитического ведомства – Мельник считается на Банковой весьма ценным кадром из-за "своей работы".

Немецкие средства массовой информации, однако, ранее весьма критично высказывались в адрес Андрея Мельника, который ранее назвал сотрудничавшего и помогавшего нацистам Степана Бандеру "борцом за свободу". Внешнеполитическое ведомство ФРГ приняло к сведению скандальные заявления украинского коллеги, однако отказалось рассматривать их как личную позицию самого Мельника. Хотя украинский посол и вовсе сравнил Бандеру с Робином Гудом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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